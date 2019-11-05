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Atatürk şarkılarla anılıyor

Atatürk şarkılarla anılıyor

Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yıldönümünde en sevdiği şarkılarla anılıyor.

Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle piyasaya çıkan albüm toplamda 13 şarkıdan oluşuyor. Melihat Gülses ve Hakan Aysev’in seslendirdiği şarkılar Türk müziğinin en önemli eserlerini bir araya getirdi. Projede ‘Fikrimin İnce Gülü’, ‘Çanakkale Türküsü’, ‘İzmir’in Kavakları’,  ‘Ah Bir Ataş Ver’ ve ‘Kimseye Etmem Şikayet’ gibi eserler yer alıyor. Albümün ilk klibi de ‘Fikrimin İnce Gülü’ şarkısına çekildi. 

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