‘Ya İstiklal Ya Ölüm' dizisinde Atatürk rolü İlker Kızmaz'a emanet

TRT 1’in yeni dizisi ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ milli mücadelenin 16 Mart – 23 Nisan 1920 arasındaki kritik 6 haftasını tarihsel gerçeklere uygun olarak ekrana getirecek. 6 bölümden oluşacak mini dizide İlker Kızmaz, 39 yaşındaki Mustafa Kemal’i canlandıracak. Daha önce de Çanakkale 1915 isimli sinema filminde Atatürk’ü canlandıran Kızmaz, buradaki başarılı performansıyla adından söz ettirmişti. Dizinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Birkan Sokullu, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Melis Sezen, Hilmicem İntepe, Rıza Kocaoğlu, Umut Karadağ, Ushan Çakır, Altan Erkekli, Mehmet Özgür, Serkan Ercan gibi isimler yer alıyor.

TANITIMI NEFES KESTİ



İstanbul’un işgal edilmesiyle kenetlenen bir milletin 1. Meclisi açma iradesinin anlatılacağı dizinin ilk tanıtımı nefes kesti. İlk bölümü, İstanbul’un işgalinin yüzüncü yılı olan 16 Mart 2020’de yayınlanacak dizinin 6’ıncı ve son bölümü ise TBMM’nin açılışının yüzüncü yılı olan 23 Nisan haftasında ekranlara gelecek.

İlker Kızmaz, daha önce de ‘Çanakkale 1915’ filminde Atatürk’ü oynamıştı.