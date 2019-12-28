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Ata'nın gösterisini erteleten hastalık

Ata'nın gösterisini erteleten hastalık

Ata Demirer’i, yaşadığı gribal enfeksiyon hastanelik etti. Gösterisini erteleyen komedyene, ailesi ve kız arkadaşı Alara Bozbey eşlik etti. 

Recep ASLAN 

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, önceki akşam “Ata Demirer Gazinosu” adlı gösterisini yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 13 Şubat’a erteledi. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle sahnesini iptal ettirmek zorunda kalan ünlü komedyen, hastane sonrası evine girerken görüntülendi. Gribal enfeksiyon kaptığını anlatan Ata Demirer’in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Kardeşi Cenk Demirer’in yardımlarıyla eve giren komedyen, “Hastaneden geliyoruz. Müşahede altındaydık, bir problem kalmadı. Tansiyon problemimiz vardı. Enfeksiyon ikisi bir arada olunca sesim gitti” dedi. 

KARDEŞ DESTEĞİ 

Ayakta durmakta güçlük çeken oyuncu, kardeşinin yardımıyla yürüdü.

EVLİLİK YAKIN

Alara Bozbey, müstakbel  kayınvalidesiyle eve geldi.

Geçen sene ayrılan çift, kısa bir süre önce ilişkilerine bir şans daha verdi. 

ALARA AİLEYE GİRDİ 

Kardeşi Cenk Demirer ve annesi Ayten Kaçar ile hastaneden dönen Demirer’e bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Alara Bozbey’in de yalnız bırakmadığı görüldü. Ayten Kaçar ile kol kola yürüyen Bozbey’i görenler “Alara aileye girmiş” yorumlarında bulundu. 


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