Ata Demirer'in çocukluk halini görenler şaştı kaldı

Ünlü komedyen Ata Demirer zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımları yapıyor. Bu sefer Bursalı bir hanımefendi tarafından kendisine gönderilen fotoğrafı paylaşan komedyen, 13 yaşındaki haliyle görülüyor. Ata Demirer fotoğrafı kimin çektiğini ise bilmediğini yazdı.

Birçok hayranı ise paylaşıma hayran kaldı. Rönesans tablosu gibi diyenler bile oldu. Eski Türkiye’nin mahalle hayatında bir kare olması nedeniyle de ilgi büyüktü.

Türkiye’nin eski mahalle hayatından yansıyan bu fotoğrafta çocuklar sokağın ortasında istedikleri gibi gezip, oynayabiliyor. Duvara yaslanmış olarak duran Ata Demirer de ergenlik döneminin başlarında…

İşte ünlü komedyenin büyük beğeni toplayan paylaşımı:

#tb nin babaannesi 1985 Bursa Akbıyık mahallesi,

Duvara yaslanmış gülüyorum artık neye gülüyorsam kendi kendime.. Fotoğrafı kim çekmiş bilmiyorum Bursalı bir hanımefendi yollamış