Ata Demirer'den evlilik sorusuna şaşırtan tepki

Muhabirlerin, "Alara Bozbey'le tekrar barıştınız. Bir evlilik teklifi oldu mu aranızda?" şeklindeki sorusuna Ata Demirer, "Arkadaşlar hava çok soğuk. Sizleri öpüyorum" dedi ve gülümseyerek verdiği kaçamak cevap sonrası aracıyla Cihangir'deki evinin yolunu tuttu.

Üçüncü kez ilişkilerine şans veren çiftin, Geyikli'de evlenecekleri iddia edilmişti.