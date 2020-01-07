Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9704
  • 6,6794
  • 300.9
  • 112735
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ata Demirer ile Alara Bozbey'in düğün tarihi belli oldu!

Ata Demirer ile Alara Bozbey'in düğün tarihi belli oldu!

Ata Demirer ile Alara Bozbey'in düğün tarihi belli oldu!

Komedyen Ata Demirer, kısa süre önce eski sevgilisi Alara Bozbey'le barışmıştı. Şimdilerde evlenmeye hazırlandığı konuşulan çiftin, nisanda 'Eyvah Eyvah 2' filminin de çekildiği Geyikli'de gerçekleşecek köy düğünüyle dünyaevine gireceği iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya gelen Ata Demirer ile Alara Bozbey cephesinde sürpriz gelişme… İki yıl önce kısa süreli aşk yaşayan ünlü çift, 2019'un son günlerinde barıştıklarını ilan etmişti. İkilinin şu sıralar tatlı bir telaş içinde olduğu iddia edildi.

Aşklarına bir şans daha veren oyuncu Ata Demirer ve Alara Bozbey, nisanda nikah masasına oturacak.

İKİSİ DE EGE SEVDALISI 

İkilinin düğün için seçtiği mekan ise Demirer için ayrı bir önem taşıyor. Çift, komedyenin 'Eyvah Eyvah' filmlerinin çekildiği Çanakkale'deki Geyikli ilçesinde bir ömür mutluluğa 'evet' diyecek. Hatta Ege aşığı ikili, konuşulanlara göre filmdeki düğün sahnesinin çekildiği Kumova Köyü'ndeki sahilde gerçekleşen törenle evlenecek.

Demirer ile 2015'te de birliktelik yaşayan güzel oyuncu, üçüncü kez 'Aşk yeniden' dediği komedyenle Nisan'da muradına eriyor.

Yılın büyük kısmını Bozcaada'da geçiren Demirer, Ege'ye öylesine sevdalı ki komedyenin 'Eyvah Eyvah' serisinin üç filmi de Çanakkale'de çekildi.(Takvim)


Ata Demirer ile Alara Bozbey'in düğün tarihi belli oldu
Büyük aşk neden bitti? Taraflardan ilk yorum!
Ebru Şahin'den aşk iddialarına yanıt
10 yıllık evlilikte mutsuz son!
Murat Dalkılıç, Hande Erçel'e evlilik teklifi mi etti?

Altın Küre´nin Sunuculuğunu Yapan Ricky Gervais´den Salonda Bulunan Sanatçılara Sert Eleştiri

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

3 bin F-35 için dev sözleşme

Piyasa değerini en çok yükselten futbolcular