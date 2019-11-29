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  3. Ada hayatına 100 bin TL’lik tadilat yaptı

Ada hayatına 100 bin TL’lik tadilat yaptı

Ada hayatına 100 bin TL’lik tadilat yaptı

Hayranları yüzünden Bozcaada’daki evinin adresini değiştiren Ata Demirer, yeni evinin tadilatı için 100 bin lirayı gözden çıkardı.

Uzun süredir Bozcaada’da ailesiyle beraber yaşayan komedyen Ata Demirer, sevenlerinin sık sık evini ziyaret etmesi nedeniyle adresini değiştirmek zorunda kaldı. Daha geniş bir yer bularak çiftlik bir eve yerleşen Demirer, evin bakımı için kesenin ağzını açtı. 

TADİLAT BİR AY SÜRDÜ

2 milyon liralık bağında üzümün yanı sıra birçok sebze yetiştiren oyuncu, evin gerekli tamiratları için 100 bin lira ödeme yaptı. Bağında keçi, koyun gibi birçok hayvanı da olan komedyen, tadilat sırasında Bozcaada’da olmak yerine İstanbul’daki evinde kaldı. Yaklaşık bir ay süren tadilatla evini baştan aşağı yenileyen Demirer’in geçtiğimiz günlerde Bozcaada’ya geçtiği öğrenildi.


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