ATA AÖF final sınavı tarihleri: ATA AÖF final sınavı ne zaman, online mı olacak?

ATA AÖF final sınavı tarihlerini açıkladı. Ülkemizde de etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle sınavlar online (çevrim içi) ortamlarda düzenleniyor. Güz dönemi vize sınav sonuçları 22 Aralık tarihinde açıklanmıştı. İlk dönem için yapılacak olan ATA AÖF final sınavı tarihleri üniversitenin sosyal medya hesabından duyuruldu. ATA AÖF final sınavı ne zaman, online mı olacak?

ATA AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ

ATA AÖF final sınavı tarihleri belli oldu. Buna göre; 4-15 Ocak tarihleri arasında yapılacak yarı yıl (final) sınavları ile dönem sonunda 08-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak bütünleme sınavları da online gerçekleştirilecek.

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ OLDU?

Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamada " (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir. " ifadeleri yer aldı.

ATA AÖF ONLİNE SINAVI NASIL YAPILACAK?

Atatürk Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı sınav tarihlerini öğrencilerle paylaştı. Buna göre online olarak gerçekleştirilecek ara sınavlar e-sınav üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler sınavlara Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi internet sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapabilecek.

Online sınavlara katılabilmeniz için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız/tabletiniz/cep telefonunuzdan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.

Sınav sistemi 30 Kasım-11 Aralık 2020 tarihleri arasında, her gün 08.00 ile 20.30 saatleri arasında erişimine açık olacaktır.

Sınav sistemimize https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz.

Sınavda tarayıcı kaynaklı bir sorun yaşamamanız için Mozilla Firefox ve Google Chrome tarayıcılarından birini kullanmanız önerilir.