Asuman'la Sevgili Dünürüm neden yok? Asuman'la Sevgili Dünürüm saat kaçta?

Asuman'la Sevgili Dünürüm hafta içi her gün Show Tv'de yayınlanıyor. Asuman Krause'nin sunumuyla izleyici ile buluşan Asuman'la Sevgili Dünürüm'de anneleri ve kayınvalideleri ile programa katılan yarışmacı adaylar en güzel yemeği yaparak yüksek puanı almaya çalışıyor. Bugün sabah kanalı açan seyirciler, yarışma programını ekranda göremedi. Peki, Asuman'la Sevgili Dünürüm neden yok?

ASUMAN'LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM NEDEN YOK?

Asuman'la Sevgili Dünürüm yayınlanmaya devam ediyor. Kuaförüm Sensin'n final kararı alması üzerine Asuman'la Sevgili Dünürüm farklı bir saate alındı.

ASUMAN'LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM SAAT KAÇTA?

Asuman'la Sevgili Dünürüm Show Tv ekranında hafta içi her gün 12:30'da yayınlanacak.

ASUMAN'LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM PROGRAMI

Asuman'la Sevgili Dünürüm'de lezzet ustası olmaya aday yarışmacılar, anne ve kayınvalidesiyle bir olup mutfağa giriyor; birbirinden nefis yemekleri tadıp puan vermekse diğer yarışmacılara düşüyor.

Hafta boyunca anne, kayınvalide ve yarışmacılardan oluşan beş ayrı takımın yarıştığı programda haftanın kazananı 10 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor. Yarışmacılar sevgilerini de katarak en güzel yemekleri hazırlıyor, dünürler onlara mentorluk yapıyor. Büyük ödülü kazanmak için kolları sıvayan yarışmacıların ve dünürlerin lezzet yarışı, Asuman Krause'nin muhteşem sunumuyla eğlenceli bir şölene dönüşüyor.