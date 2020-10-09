Asuman'la Sevgili Dünürüm haftanın birincisi kim oldu? 9 Ekim Cuma puan durumu!

Sevilen yarışma programlarından biri olan Asuman'la Sevgili Dünürüm'de final heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca yarışan 5 yarışmacı 10 bin TL para ödülünün sahibi olmak istiyor. Show TV ekranında seyircilerin karşısına çıkan Asuman'la Sevgili Dünürüm'de gelinler anneleri ve kayınvalideleri ile aynı mutfakta yemek yapıyor. Peki, Asuman'la Sevgili Dünürüm haftanın birincisi kim oldu?

ASUMAN'LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Asuman'la Sevgili Dünürüm haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

HAFTA BOYUNCA ALINAN PUANLAR NASIL?

İlker Özten: 25

Azra Tangüner: 10

Ebru Karabacak:

Nazmiye Öcal: 33

Zeynep Haskırış: 34

ASUMAN'LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM HAKKINDA

Asuman'la Sevgili Dünürüm'de lezzet ustası olmaya aday yarışmacılar, anne ve kayınvalidesiyle bir olup mutfağa giriyor; birbirinden nefis yemekleri tadıp puan vermekse diğer yarışmacılara düşüyor.

Hafta boyunca anne, kayınvalide ve yarışmacılardan oluşan beş ayrı takımın yarıştığı programda haftanın kazananı 10 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor. Yarışmacılar sevgilerini de katarak en güzel yemekleri hazırlıyor, dünürler onlara mentorluk yapıyor. Büyük ödülü kazanmak için kolları sıvayan yarışmacıların ve dünürlerin lezzet yarışı, Asuman Krause'nin muhteşem sunumuyla eğlenceli bir şölene dönüşüyor.