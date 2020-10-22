Asuman'la Sevgili Dünürüm final mi yaptı, neden yok? Asuman'la Sevgili Dünürüm final kararı!

Asuman'la Sevgili Dünürüm hafta içi her gün Show Tv ekranlarında yayınlanıyor. Gelinler ve dünürler programda kıyasıya ve heyecanlı bir rekabetin içindeydi. İzleyiciler Show Tv yayın akışında Asuman'la Sevgili Dünürüm'ü bugün göremedi. Peki, Asuman'la Sevgili Dünürüm neden yok?

ASUMAN'LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM NEDEN YOK?

Hafta içi her gün Show Tv'de yayınlanan Asuman'la Sevgili Dünürüm son günlerde yayınlanmamaya başladı. Bugün Show Tv yayın akışına bakanlar Asuman'la Sevgili Dünürüm yerine Kalp Atışı dizisinin tekrar bölümlerini gördü.

Konu hakkından açıklama programın sunucu Asuman Krause'den geldi. Asuman Krause, instagram hesabından yaptığı açıklamadan programın final yaptığını söyledi.

Asuman Krause'nin açıklaması şu şekilde:

Asuman'la Sevgili Dünürüm'ün sevgili izleyenleri bu maceramızın sonuna geldik. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca provizyonmedya.tv ekibine ve Show Tv yönetimine de teşekkür ederim. Çok yakında yeni projelerde kavuşmak için ben de sabırsızlanıyorum Sevgiler.