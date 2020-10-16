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  • Asuman'la Sevgili Dünürüm haftanın birincisi kim? Asuman'la Sevgili Dünürüm 16 Ekim puanları...
16 Ekim 2020 Cuma 15:13 | Son Güncelleme:

Asuman'la Sevgili Dünürüm haftanın birincisi kim? Asuman'la Sevgili Dünürüm 16 Ekim puanları...

Asuman'la Sevgili Dünürüm haftanın birincisi kim" Asuman'la Sevgili Dünürüm 16 Ekim puanları...

Asuman'la Sevgili Dünürüm 16 Ekim puan durumu bugün belli oldu. Show Tv'de yayınlanan gündüz kuşağı yarışma programlarından olan Asuman'la Sevgili Dünürüm'de kıyasıya rekabet yaşanıyor. Asuman Krause'nın sunumuyla yayınlanan yarışmada haftanın birincisi kim oldu?

Asuman'la Sevgili Dünürüm haftanın birincisi bugün belli oldu. Gelinler yarışmada anneleri ve kayınvalideleri ile beraber yarışıyor. 16 Ekim puan durumu Asuman Krause tarafından açıklanacak. Hafta içi her gün Show Tv'de yayınlanan Asuman'la Sevgili Dünürüm'de bugün Zeynep Haskırış yemeklerini yapıp, yarışmacılara servis edecek.

ASUMAN'LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Asuman'la Sevgili Dünürüm 9, haftanın birincisi Sevgi, annesi ve kayınvalidesi birinci oldu. Ebru böylelikle 5. kez birinci olarak seçildi. Fakat Asuman'la Sevgili Dünürüm'de ilk kez Zeynep'te birinciliğe ortak oldu.

ZEYNEP HAYKIRIŞ MENÜSÜ NASILDI?

Günün menüsü; balkabağı çorbası, içli köfte, tortilla ekmeği eşliğinde 3 soslu et fajita, roka salatası, orman meyveli su muhallebisi oluyor. Kıyasıya geçen lezzet yarışında haftanın kazananı belli oluyor.

ASUMAN'LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM HAKKINDA

Asuman'la Sevgili Dünürüm'de lezzet ustası olmaya aday yarışmacılar, anne ve kayınvalidesiyle bir olup mutfağa giriyor; birbirinden nefis yemekleri tadıp puan vermekse diğer yarışmacılara düşüyor.

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