Asuman'la Sevgili Dünürüm 14 Ekim puan durumu nasıl, günün en yüksek puanı kimin?

Hafta içi her gün Show Tv ekranında yayınlanan Asuman'la Sevgili Dünürüm 14 Ekim puan durumu belli oldu. Gelinler, kayınvalideleri ve anneleri ile beraber kıyasıya rekabet ediyor. 14 Ekim Çarşamba günü Nazmiye Hanım yarıştı. Tatlı sunumu sırasında balkabağı tatlısını düşüren Nazmiye Hanım zor anlar yaşadı. Bugün Asuman'la Sevgili Dünürüm'de 14 Ekim puan durumu nasıl?

ASUMAN'LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM 14 EKİM PUAN DURUMU NASIL?

Asuman'la Sevgili Dünürüm 14 Ekim puan durumu belli oldu. Son olarak Asuman Krause'den 6 puan alan Nazmiye Hanım günü 26 puan ile kapattı.

NAZMİYE ÖCAL'IN YAPTIĞI YEMEKLER

Sütlü brokoli çorbası,

Aşk böreği,

Dalyan köfte ve kestaneli mantar sote

Çilekli cevizli göbek salata

Balkabağı pastası