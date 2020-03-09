Astrolog Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı'dan darp iddialarına ilk yanıt!

Darp iddialarıyla magazin gündemine damga vuran Sayarı çiftinin davası bugün görüldü. Aşkın Sayarı, adliye çıkışı 2. Sayfa kameralarına konuştu. Davanın 8 Temmuz'a ertelendiğini söyleyen Aşkın Sayarı, iddialarla ilgili şöyle konuştu: "Darp yok. Yemekten çıkmıştık, ayağı takıldı ve merdivenlerden düştü."