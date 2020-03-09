Astrolog Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı'dan darp iddialarına ilk yanıt!
Ünlü astrolog Nuray Sayarı, geçen hafta katıldığı bir programın canlı yayınında 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı'dan şiddet gördüğünü iddia etmiş ve boşanma kararı aldığını açıklamıştı.
Darp iddialarıyla magazin gündemine damga vuran Sayarı çiftinin davası bugün görüldü. Aşkın Sayarı, adliye çıkışı 2. Sayfa kameralarına konuştu. Davanın 8 Temmuz'a ertelendiğini söyleyen Aşkın Sayarı, iddialarla ilgili şöyle konuştu: "Darp yok. Yemekten çıkmıştık, ayağı takıldı ve merdivenlerden düştü."