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06 Haziran 2019 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 08:00

Assolistler Kıbrıs'ta

Assolistler Kıbrıs'ta

Sibel Can ve Ebru Gündeş, Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs’ta hayranlarıyla bir araya geldi.

Ebru Gündeş, Cratos Premium Hotel’de dinleyicisiyle buluştu. Gündeş, orkestrasında askerlik görevlerini tamamlayan 10 müzisyeni çin hoş geldin kutlaması yaptı. Sibel Can ise Kaya Plazzo’da konser verdi. Can, "Huzurlarınızdayken bana her gün bayram. Herkese huzurlu ve mutlu, sevdikleriyle nice güzel bayramlar diliyorum" sözleriyle sevenlerini karşıladı.

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