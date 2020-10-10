Aslışah Alkoçlar'ın sevgilisi Kaan Demirağ kimdir? Kaan Demirağ kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, uzun bir süredir Kaan Demirağ ile anılmaya devam ediyor. Çift geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışında görüntülendi. İş dünyasında tanınır bir isim olan Kaan Demirağ ise sosyal medya hesabından sık sık romantik paylaşımlar yapıyor.

ASLIŞAH ALKOÇLAR'IN SEVGİLİSİ KAAN DEMİRAĞ KİMDİR?

Türk Sineması'nın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar mekanda erkek arkadaşı Kaan Demirağ’ın kardeşinin doğum günü yemeğine katıldı. Keyifli geçen gece sonu mekandan ayrılan çift, habercilerin sorularını yanıtsız bırakarak hızlı adımlarla araçlarına yöneldi.

Kaan Demirağ HD Group'un sahibi Demirağlar'ın oğludur. Aynı zamanda içerisinde HD İskender, HD Döner, Pidem, Burger House ve Tadım Pizza'nın bulunduğu HD Group'un Genel Kurul Başkanlığı'nı yapmaktadır.

Ekstrem sporlara merakı olduğu bilinen Demirağ'ın, sık sık seyahat ettiği de sosyal medya paylaşımlarından görülüyor.

Aslışah Alkoçlar ile uzun süreli bir ilişkisi olan Kaan Demirağ daha önce Nur Atan ile ilişkisiyle gündeme gelmişti.

ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?

Aslışah Alkoçlar, 1993 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızıdır. Babası Ender Alkoçlar'dır. Neslişah adında ablası vardır. Babasının Uludağ'da oteli vardır.

15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda milli sporcu olmayı başaran Aslışah, Londra'da ekonomi üzerine eğitim almıştır. 1.73 boyunda olan Alkoçlar, Alaçatı'da bir butik otel işletmeye başlayarak bu işle meslek hayatına ilk adımını atmıştır.