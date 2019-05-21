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Aslışah Alkoçlar ve Altuğ Leblebici ayrıldı

Aslışah Alkoçlar ve Altuğ Leblebici ayrıldı

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, bir süredir Altuğ Leblebici ile aşk yaşıyordu. Aslışah Alkoçlar, geçen şubat ayında Leblebi Ailesi ile tanıştı. Müstakbel kayınvalidenin Aslışah Alkoçlar'ı sosyal medyadan takibe alması, 'evlenecekler' şeklinde yorumlandı. Ancak çiftten ayrılık haberi geldi.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, bir süredir Altuğ Leblebici ile birlikteydi.

Aslışah Alkoçlar, geçen şubat ayında Leblebi Ailesi ile tanıştı. Müstakbel kayınvalidenin Aslışah Alkoçlar'ı sosyal medyadan takibe alması, 'evlenecekler' şeklinde yorumlandı.

Ancak çiftten ayrılık haberi geldi. Aslışah Alkoçlar ile Altuğ Leblebici ayrıldı. Çift, sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları da sildi. 

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