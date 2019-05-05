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  3. Aslışah Alkoçlar sevgilisi Altuğ Leblebici ile görüntülendi!

Aslışah Alkoçlar sevgilisi Altuğ Leblebici ile görüntülendi!

Aslışah Alkoçlar sevgilisi Altuğ Leblebici ile görüntülendi!

Gülşah-Ender Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar önceki gece Asmalımescit Soho Hause adlı mekan cıkışı sevgilisi Altuğ Leblebici ile görüntülendi

Çok yorgun olduğunu söyleyen ikili, yanlarına yanaşan sokak çalgıcısının, "Yakışıklı karizmatik abi" sözlerine gülümseyerek karşılık verdi.Aslışah Alkoçlar sevgilisi Altuğ Leblebici'yi geçtiğimiz aylarda ailesiyle tanıştırmıştı. İkili yaklaşık bir yıldır aşk yaşıyor.

ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?

Gülşah Soydan ve Ender Alkoçlar evliliğinin meyvesi, ikilinin küçük kızlarıdır. Ablası ise Neslişah Alkoçlar'dır. Hülya Koçyiğit'in torunudur. 1993 doğumludur. 15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda milli sporcu olmuştur. Annesi hem de babası sosyetenin gözbebeği turizmciler olması sebebiyle tatil yerlerinde sıkça görüntülenen Alkoçlar, böylelikle medyatik bir isim haline gelmiştir. 

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