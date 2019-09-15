Aslıhan'dan sorulara yanıt yok

Berkay'la yaşadığı olay sonrası magazin basınından gündeminden düşmeyen Arda Turan’ın eşi Aslıhan Turan, önceki gün İstinye’de objektiflere yansıdı. Doğum günü olan bir arkadaşına hediye almaya geldiğini söyleyen Aslıhan Doğan, gazetecileri görünce adımlarını hızlandırdı. Eşi Arda’nın taciz suçlamasından beraat etmesinin ardından sosyal medyada gülücük işareti yapan Aslıhan, eleştiri oklarının hedefinde kalmıştı. Bu konu hakkındaki sorulardan kaçan Aslıhan Doğan “Gerçekten trafiğe kalmadan çıkmam lazım. O yüzden biraz acelem var. Daha sonra konuşuruz” diyerek uzaklaştı.



