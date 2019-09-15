Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Aslıhan'dan sorulara yanıt yok

Aslıhan'dan sorulara yanıt yok

Aslıhan'dan sorulara yanıt yok

Eşi Arda Turan’la Berkay’ın davası sonrası ilk kez görüntülenen Aslıhan Doğan soruları yanıtsız bıraktı.

Berkay'la yaşadığı olay sonrası magazin basınından gündeminden düşmeyen Arda Turan’ın eşi Aslıhan Turan, önceki gün İstinye’de objektiflere yansıdı. Doğum günü olan bir arkadaşına hediye almaya geldiğini söyleyen Aslıhan Doğan, gazetecileri görünce adımlarını hızlandırdı. Eşi Arda’nın taciz suçlamasından beraat etmesinin ardından sosyal medyada gülücük işareti yapan Aslıhan, eleştiri oklarının hedefinde kalmıştı. Bu konu hakkındaki sorulardan kaçan Aslıhan Doğan “Gerçekten trafiğe kalmadan çıkmam lazım. O yüzden biraz acelem var. Daha sonra konuşuruz” diyerek uzaklaştı. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Songül Öden kime mesaj verdi?
'Kadınlar birbirine karşı acımasız'
21 kilo veren Buse Varol'un fit hali şaşırttı
Demet Özdemir'le ilgili flaş iddia!
Hercai'nin yıldızı imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı...
<p>Görüntüler, Hindistan´ın Gucarat eyaletine bağlı Junagadh şehrinde kaydedildi. Aşırı yağışlar son

Barınağı Su Bastı, Aslanlar Sokağa Çıktı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Teröristlere darbe üstüne darbe

Emeklilere maaş zammı müjdesi