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02 Ekim 2020 Cuma 14:06 | Son Güncelleme:

Aslıhan Karalar'dan yeni proje açıklaması

Aslıhan Karalar'dan yeni proje açıklaması

Kuruluş Osman dizisiyle yıldızı parlayan, 2017 yılının Best Model of The World birincisi Aslıhan Karalar önceki akşam Bebek'teydi. Karalar, yeni projeleriyle ilgili konuştu.

2017 yılında Best Model of The World güzellik yarışmasında birincilik tacını takan oyuncu Aslıhan Karalar, önceki akşam Bebek'te objektiflere takıldı. Habertürk'ün haberine göre; Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Karalar, yeni projeler için görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Giyim tarzıyla dikkat çeken Aslıhan Karalar, "Yeni projeler için görüşmeler oluyor ama tam net olarak karar verdiğimiz bir proje yok. Bugün de reklam görüşmesi için geldim. Yeni bir projeye başlayana kadar ailemle zaman geçiriyorum. Boş zamanlarımda da bol bol kitap okuyorum" ifadelerini kullandı.

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