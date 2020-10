Aslıhan Karalar'dan yeni proje açıklaması

2017 yılında Best Model of The World güzellik yarışmasında birincilik tacını takan oyuncu Aslıhan Karalar, önceki akşam Bebek'te objektiflere takıldı. Habertürk'ün haberine göre; Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Karalar, yeni projeler için görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Giyim tarzıyla dikkat çeken Aslıhan Karalar, "Yeni projeler için görüşmeler oluyor ama tam net olarak karar verdiğimiz bir proje yok. Bugün de reklam görüşmesi için geldim. Yeni bir projeye başlayana kadar ailemle zaman geçiriyorum. Boş zamanlarımda da bol bol kitap okuyorum" ifadelerini kullandı.