Aslıhan Gürbüz, taciz mesajını sosyal medyadan ifşa etti

Kendisini taciz eden kişinin hesabını paylaşan Aslıhan Gürbüz, ‘’Biz susmayacağız siz adam olacaksınız’’ dedi. İfşalandığını gördüğünde ‘Dikkat çekmek için yazdım’ diyen kişinin hadsizliğine tepki göstermeye devam eden Gürbüz, ‘’Burası dikkat çekeceğiniz bir yer değil’’ yazdı.

Oyuncu, ‘‘Utanç yaşamadan yanlış olduğunu anlamıyorsunuz’’ sözleriyle mesajını bitirdi.