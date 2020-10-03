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  • Aslıhan Gürbüz, taciz mesajını sosyal medyadan ifşa etti
03 Ekim 2020 Cumartesi 23:22 | Son Güncelleme:

Aslıhan Gürbüz, taciz mesajını sosyal medyadan ifşa etti

Aslıhan Gürbüz, taciz mesajını sosyal medyadan ifşa etti

Aslıhan Gürbüz, bir erkek takipçisinden gelen taciz mesajını ifşa etti.

Kendisini taciz eden kişinin hesabını paylaşan Aslıhan Gürbüz, ‘’Biz susmayacağız siz adam olacaksınız’’ dedi. İfşalandığını gördüğünde ‘Dikkat çekmek için yazdım’ diyen kişinin hadsizliğine tepki göstermeye devam eden Gürbüz, ‘’Burası dikkat çekeceğiniz bir yer değil’’ yazdı. 

Oyuncu, ‘‘Utanç yaşamadan yanlış olduğunu anlamıyorsunuz’’ sözleriyle mesajını bitirdi.

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