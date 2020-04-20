Aslıhan Güner'den eşi Mert Kılıç'a romantik jest! Adını kalbine yazdı

Oyuncu çift Aslıhan Güner ve Mert Kılıç, Haziran 2013'de dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, zaman zaman sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Şimdilerde Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle ekranlarda boy gösteren Aslıhan Güner, son olarak eşinin yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ile kutladı.

DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Güner, paylaştığı kareye "İyi ki doğdun.. Birbirimize rastlamadan evvelki hayatımız sahiden birbirimizi aramaktan başka bir şey değilmiş... Ne aradığımızı bilmeden aramak... Şimdi içim rahat, aradığını bulan ve başka bir şey istemeyen biri gibi sükunet içindeyim... Dünyada bundan büyük bir saadet olur mu?" notunu düştü.

Güzel oyuncunun eşini kalbine etiketleyerek yaptığı jest ise dikkatlerden kaçmadı.