Aslıhan Güner kimdir, kaç yaşında? Güldür Güldür Show konuğu Aslıhan Güner evli mi, nereli, eşi kim?

Güldür Güldür Show pragramının 2021 yılbaşı özel programına ünlü oyuncu Aslıhan Güner konuk oldu. Sevilen oyuncu programda Karadeniz şarkısı seslendirirken, komedi programına konuk olması nedeniyle hayatı kariyeri merak konusu oldu. Peki Aslıhan Güner kimdir, kaç yaşında? Aslıhan Güner evli mi, eşi kim, nereli?



ASLIHAN GÜNER KİMDİR?

Aslıhan Güner Kılıç 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Barış Manço Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, kameralar karşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçmiştir.

ASLIHAN GÜNER'İN EŞİ KİM?

9 Haziran 2013 tarihinde, Şefkat Tepe dizisinde tanıştığı Mert Kılıç ile evlenmiştir.