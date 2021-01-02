Aslıhan Güner kardeşlerini paylaştı... Bakan dönüp bir daha baktı

Başrollerini İsmail Demir ile paylaştığı Kuzey Yıldız İlk Aşk dizisinin kızıl güzeli Aslıhan Güner, güzelliği ve oyunculuk performansıyla beğeni toplarken sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi gördü. Oyunculuk performansı ile beğeni toplayan Aslıhan Güner, kız kardeşleri ile verdiği pozu Instagram'dan paylaştı.



Neslihan ve Yasemin adında iki kız kardeşi olan ünlü oyuncunun renkli gözlü olan kardeşleri de güzellikleriyle göz kamaştırdı.