Aslıhan Doğan Turan o haberleri doğruladı

Tek başına alışverişe çıkan Turan, bir süre mağazaları gezdi. Geçtiğimiz günlerde on bir aylık oğlu Hamza Arda’yı şimdiden sıraya girerek anaokuluna yazdırdığı yönünde çıkan haberlere açıklık getiren sosyetik güzel, "Evet bu bizim çok önce planladığımız bir şeydi. Hamza Arda’yı kucağımıza aldığımız zamandan itibaren önceliğimiz eğitim oldu.

"SIRAYA GİRMEK GEREKİYOR"

Oğlumuzu, İngilizce eğitim veren bir anaokuluna yazdıracağız. Bunun içinde sıraya girmek gerekiyor. Takdir edersiniz ki bu alanda eğitim veren çok anaokulu branşında fazla okul yok. Sayısı az olduğu içinde kayıt işlemi sürecini biraz erkenden başlatmanız gerekiyor" dedi.