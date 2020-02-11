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  3. Aslıhan Doğan Turan dört aylık hamileliğinde yarım kilo aldı! Sırrı ortaya çıktı

Aslıhan Doğan Turan dört aylık hamileliğinde yarım kilo aldı! Sırrı ortaya çıktı

Aslıhan Doğan Turan dört aylık hamileliğinde yarım kilo aldı! Sırrı ortaya çıktı

Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, şimdilerde ikinci bebeğine hamile. İlk dört aylık hamilelik sürecinde sadece yarım kilo aldığını söyleyen Doğan'ın sırrı ortaya çıktı.

Aslıhan Doğan Turan, ilk dört aylık hamilelik sürecinde sadece yarım kilo aldığını söyleyerek olay yarattı. Düzenli kardio, pilates ve yürüyüş yapıp yediklerine dikkat eden Doğan, bu süreçte bol bol kinoa tüketiyor.

Aslıhan Doğan Turan'ın diğer sırrı da esmer pirinç. Protein açısından zengin olan kinoa, son dönemin en favori besinlerinden. Aslıhan Doğan Turan, suyunun içerisine nane, maydanoz ve limon ilave edip günde en az bir litre içiyor


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