Aslı Tandoğan: Miniklere sanatla dokunmak kıymetli

Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Tandoğan, “Oğlumun seyredeceğini ve çocuklarla bir arada olacağımı düşünmek beni çok heyecanlandırıyor. O yüzden sahnede ne hissedeceğimi bilmiyorum. Çocuklarla bir araya gelip onlara sanatla ilgili bir yerden dokunmak çok kıymetli bir şey. O yüzden mutluyum” dedi. Tandoğan oyunun 15 Mart’taki gösterisi için biletlerin satışa çıktığını söyledi.