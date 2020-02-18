Aslı Tandoğan: Miniklere sanatla dokunmak kıymetli
Oyuncu Aslı Tandoğan, İş Sanat’ın yeni oyunu ‘Robot çocuk’ olarak tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor.
Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Tandoğan, “Oğlumun seyredeceğini ve çocuklarla bir arada olacağımı düşünmek beni çok heyecanlandırıyor. O yüzden sahnede ne hissedeceğimi bilmiyorum. Çocuklarla bir araya gelip onlara sanatla ilgili bir yerden dokunmak çok kıymetli bir şey. O yüzden mutluyum” dedi. Tandoğan oyunun 15 Mart’taki gösterisi için biletlerin satışa çıktığını söyledi.