Aslı Şen kimdir kaç yaşında? Cemiyet hayatının ünlü ismi Aslı Şen nereli? diye merak edilmeye başladı. Bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'in sunduğu İkinci sayfa programına Aslı Şen konuk oldu. Aslı Şen, Ashley Joy isimli markayı kurmuş, hamilelik döneminde kullanmaya başladığı Yağlar ve doğal ürünler daha sonra kozmetik merakı ile sektöre giriş yapmasına neden olmuştur. İşte Ashley Joy isimli markanın sahibi Aslı Şen'in hayatı..

ASLI ŞEN KİMDİR?

1977 yılının Eylül ayında aslen İstanbul’da dünyaya gelmiş Başak burcudur. Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından yurtdışında pazarlama üzerine de eğitim almıştır. Daha sonra İstanbul’a dönmüş ve 1.5 sene kadar bir prodüksiyon firmasında çalışmış ardından 2 sene halkla ilişkiler alanında tecrübe edinmiştir. Evli olduğu dönemdede çalışmış ancak hamileliğin ardından çalışmayı bırakmıştır.

Aslı Şen günümüzde ise girişimci, iş kadını ve kozmetikçi olarak iş hayatını sürdürmektedir.

Ashley Joy isimli markayı kurmuş, hamilelik döneminde kullanmaya başladığı Yağlar ve doğal ürünle,e daha sonra kozmetik merakı ile sektöre giriş yapmasına neden olmuştur. Markanın ismini yurt dışında iken arkadaşlarının kendisine Ashley dediklerini, Joy kelimesinin İngilizce anlamının ise soyadı olduğunu belirtmiştir.

Evde oturmaktan hoşlanmayan ve her zaman yenilikleri takip eden ve paylaşmayı seven Aslı Şen, ilerleyen süreçte kozmetik üzerine Youtube kanalı açmış ve takipçilerine paylaşımlarda bulunmuştur. Kanalın en büyük farkı samimi ve araştırmacı olmalarıdır. Ayrıca kanalda Arzu Sabancı, Yasemin Özilhan ve Zeynep Yılmaz gibi konukları ile bu işin uzmanları ile de yararlı sohbetler gerçekleştirmişlerdir.

Ashley Joy’un yanı sıra Bellamom mağazasının da kurucusu olan Aslı Şen bir arkadaşı ile Bellamom’u ortak olarak faaliyete geçirmiştir.

Aslı Şen evlilik hayatı, eşi, çocukları;

Metin Şen ile evlidir. Bir röportaj’da eşi ile yazlık arkadaşı olduklarını kız kardeşi Suzan Hanımın çok yakın arkadaşı olduğunu belirtmiştir. Evlilik öncesinde 2-3 ay kadar kısa bir flört dönemi olsada 25 yılı geçkin bir tanışmışlıkları mevcuttur. Bir süre yurt dışına gittikten sonra ayrılmaya karar vermişlerdir. Ancak ayrılığa karar verdikten 2 sene sonra evlilik kararı almış ve 6 ay sonra evlenmişlerdir. Bu evliliğinden Berke ve Batu isimlerinde iki oğlu vardır.

İş hayatı ve mutlu aile hayatı ile her zaman medya ve magazin dünyasının saygı duyduğu ünlü isimler arasında yer almaktadır.