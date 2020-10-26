Aslı Samat, Gülçin Hatıhan ve Ahmet Kayakesen Midyat'ta sokak hayvanlarını ziyaret etti

Midyat'ta karşılaştıkları köpek ile ilgilenen oyuncu Aslı Samat ve Gülçin Hatıhan köpeğin durumundan çok etkilenerek yetkililere ulaşmaya çalıştı. Midyat Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği Başkanı Zeynel Abidin Erdem konuyla hemen ilgilenerek oyuncuların olduğu yere geldi. Sokakta korkuyla yaşayan köpeği dernek himayesine aldı. Ardından Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin’in de davetiyle oyuncular Aslı Samat, Gülçin Hatıhan ve Ahmet Kayakesen, Derneği ziyarete gitti. Oyuncular, himaye altındaki güvercinler, köpekler ve eşeklerle tek tek vakit geçirip onlarla ilgilendi.

Midyat Hay-Der Başkanı Zeynel Abidin Erdem, Midyat Belediyesi'nin kendilerine çok destek olduğunu fakat mama bağışı yapmak isteyen veya sahiplenmek isteyenlerin kendilerine mutlaka ulaşmalarını rica ettiklerini belirtti.

Oyuncu Aslı Samat sokakta karşılaştığı, koruma altına alınan ve sahiplenilmeyi bekleyen köpekle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şu sözleri söyledi:

"Eğer sahiplenemiyorsanız bile gönderiyi storyinizde paylaşırsanız çok minnettar olurum. Tam bir prenses... Bugün gittik gördük. Çok ürkek. Diğer köpekler oyun oynarken o bizim bacaklarımızın arkasına sığındı. Sonra onu sevdik diye başka köpekler onu ısırdı. Çok korktu. Çok ağladı. İnsan seviyor.. insana sığınıyor. Onun, sevileceği bir eve ihtiyacı var. Açıkçası sokak köpeği olduğu için sizlerin ağzının suyunu akıtmayacak biliyorum. Ama belli olmaz. İhtimaller. O bir bebek, çok akıllı, söz dinliyor ."