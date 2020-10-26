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  • Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in babası koronavirüse yenik düştü
26 Ekim 2020 Pazartesi 12:22 | Son Güncelleme:

Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in babası koronavirüse yenik düştü

Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in babası koronavirüse yenik düştü
DHA

Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in babası Mehmet Fevzi Hünel koronavirüse yakalanmıştı. Bir süredir tedavi gören Hünel, bugün hayatını kaybetti.

Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel kardeşler, geçtiğimiz hafta babaları Mehmet Fevzi Hünel'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Tedavi altına alınan Mehmet Fevzi Hünel hayatını kaybetti. 

Aslı Hünel acı haberi sosyal medya hesabından, "Canım, biricik babamızı kaybettik" notuyla duyurdu. Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in babası Mehmet Fevzi Hünel geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanmıştı.

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