Aslı Enver'in Kerem Tunçeri'yi beğendiği ortaya çıktı!

Merve Terim Çetin, 14 Nisan'da 41 yaşına giren yakın dostu Kerem Tunçeri'nin doğum gününü paylaştığı bir fotoğrafla kutladı.

'İYİ Kİ BİZİM ÇEMBERİN VAZGEÇİLMEZİ OLDUN'

Merve Terim Çetin, fotoğrafın altına "İyi ki doğdun. İyi ki bizim çemberin vazgeçilmezi oldun. Kalbinin güzelliği, yüreğinin şefkati hep üzerimizde olsun seni çok seviyoruz" notunu düştü. Snob Magazin'in haberine göre; 10 binden fazla beğeni alan bu kareyi beğenenler arasında Aslı Enver de yer aldı.

Aslı Enver'in 14 Nisan'daki bu kareyi beğenmesi ikilinin Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajları ortaya çıktıktan sonra ayrıldıklarını doğruluyor. Merve Terim ve Aslı Enver sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi sürdürüyor. Aslı Enver'in geçmişte Merve Terim Çetin'in yaptığı paylaşımları sık sık beğendiği ve yorum attığı da görülüyor.