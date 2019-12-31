Aslı Enver'den manidar paylaşım: Kendime söz verdim!

Yeni yıla girmeye saatler kala ünlülerden art arda paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Bu paylaşımlardan biri de oyuncu Aslı Enver'den geldi. Murat Boz ile 2015 yılında başlayan ilişkisine geçtiğimiz aylarda yine nokta koyan Enver, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafına, "Kendime söz verdim. Güzel olacak güzel 2020" yazdı.

Oyuncunun paylaşımını görenlerin aklına Enver'in uzatmalı aşkı Murat Boz geldi. Oyuncunun bu paylaşımı, 'Murat'ı hayatından tamamen çıkardı' şeklinde yorumlandı.