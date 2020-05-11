Aslı Enver'den karantinada doğum günü kutlaması: Bu sene de böyle oldu!

36 yaşına giren ünlü oyuncu Aslı Enver doğum gününde paylaştığı fotoğrafın altına şu notu yazdı:

'BU SENE DE BÖYLE OLDU'

“Sevildiğini hissetmek için büyük kutlamalara gerek yokmuş. Bu sene de böyle oldu. Tuttum dileğimi ama sadece kendim için değil, herkes için tuttum! Yanımda çekirdek grup, sırtımda hepinizin elini hissettim, teşekkür ve bin şükür günümüze:) Not: bu kadar pastayı kim yiyecek”