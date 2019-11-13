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  3. Aslı Enver'den ayrılan Murat Boz, aşk iddialarıyla anıldığı Hadise ile Avrupa turnesine çıkıyor!

Aslı Enver'den ayrılan Murat Boz, aşk iddialarıyla anıldığı Hadise ile Avrupa turnesine çıkıyor!

Aslı Enver'den ayrılan Murat Boz, aşk iddialarıyla anıldığı Hadise ile Avrupa turnesine çıkıyor!

Murat Boz ile Aslı Enver, 2.5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası Boz, adının sık sık aşk dedikodularına karıştığı Hadise ile Avrupa turnesine çıkmaya karar verdi.

Aslı Enver ile Murat Boz'un 2.5 yıldır bir dargın bir barışık sürdürdüğü ilişkileri kısa süre önce son bulmuştu. Ayrılığın ardından Hadise'nin Boz ile yaptığı paylaşım olay olmuş, ikilinin adı yeniden aşk dedikodularını karışmıştı. Hadise ise bu iddiaları sert bir dille yalanlamıştı.

AVRUPA TURNESİNE ÇIKIYORLAR

Adları daha önce de sık sık aşk dedikodularına karışan Murat Boz ve Hadise, son olarak kendilerine gelen Avrupa turnesi teklifini kabul etti. 2. Sayfa'nın haberine göre; daha önce de ikiliye gelen bu teklifi Enver'i düşünerek kabul etmeyen Boz, teklife bu kez 'evet' dedi.


Murat Boz, Hadise ile Avrupa turnesine çıkıyor!
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