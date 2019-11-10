Aslı Enver ve Murat Boz detayı... Ünlü YouTuber Enes Batur ifşa etti!

YouTube'da çektiği videolarla adını milyonlara duyuran Enes Batur, Murat Boz ve Aslı Enver'le ilgili şaşırtan bilgiyi takipçileriyle paylaştı.

2017 yılında film setinde başlayan aşklarına sessiz sakin devam eden ancak geçtiğimiz yıl Nisan ayında ayrılan Aslı Enver ve Murat Boz, birbirlerine ikinci şansı vermiş, hayranları bu haberden sonra ünlü çiftin evleneceklerine kesin gözüyle bakıyordu ki ünlü çift ilişkilerini sürpriz bir şekilde bitirme kararı aldı.

Youtuber Enes Batur, Murat Boz'un kapı komşusu olan DJ Doğuş Çabakçor ile çekim yaptı. O sırada internete bağlanmaya çalışan Batur, Wifi listesinde Murat Boz'un kullanıcı ismini gördü. Batur Murat Boz'un Wi-Fiadının "Aslı-Murat" olduğunu ifşa etti.

Ünlü isim "Ben Murat Boz'un tarafındayım. O hanımcı" demesi ise görüntülerin ayrılık öncesi çekilmiş olduğu ihtimalini akıllara getirdi.