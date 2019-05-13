Aslı Enver ve Murat Boz beraber yakalandı!

“Aslı Enver ve Murat Boz beraber mi?” sorusu araştırılıyor. İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya karakterine hayat veren başarılı oyuncu Aslı Enver ile ünlü isim Murat Boz Kardeşim Benim filminde tanışıp aşk yaşamaya başlamışlardı. Yeniden bir araya gelmelerinin ardından birbirlerinin aileleriyle de tanışan ikilinin evleneceklerine kesin gözüyle bakılırken ayrılık haberi gelmişti. Murat Boz ile Aslı Enver dün akşam hastane çıkışı görüntülendi. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlamadan aynı arabaya binip hastaneden ayrıldılar.

ASLI ENVER VE MURAT BOZ BERABER Mİ?

2. sayfanın haberine göre Murat Boz ile Aslı Enver dün akşam hastane çıkışı görüntülendi. Görüntülerde ikilinin aynı arabaya binip gittiği görülüyor.

ASLI ENVER KİMDİR?

Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Londra'da ailesinin ikinci çocuğu olarak doğdu. Bir ağabeyi bir de kız kardeşi var. Annesi Dilek Hanım eğitim için Türkiye'den Londra'ya gittiğinde tekstilci babasıyla orada tanışıp evlenmiş. İlkokulu Londra'da okudu. Aslı Enver 1996 yılına kadar 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra'dan İstanbul'a taşındı.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2003 yılında Hayat Bilgisi adlı dizide oynadı, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisinde başrol Mine Ergun karakterini canlandırdı.

Aslı Enver, 2007 – 2011 yılları arasında Kavak Yelleri adlı dizide İbrahim Kendirci, Dağhan Külegeç, Pelin Karahan, Sarp Apak ile birlikte başrolde oynadı. 2012 yılında yine başrolde Suskunlar dizisinde oynadı. 2013 yılında da Kayıp dizisinde ve Tamam Mıyız? adlı sinema filminde oynadı. Aslı Enver, 13 Temmuz 2012 tarihinde oyuncu Birkan Sokullu ile evlendi. 26 Ağustos 2015 tarihinde boşandıklarını duyurdular.

TELEVİZYON DİZİLERİ

2002 Uzay Sitcomu Konuk oyuncu

2003 Hayat Bilgisi Hazal Yardımcı Oyuncu

2007-2011 Kavak Yelleri

2012 Suskunlar Ahu Kumral Umur Turagay

2013-2014 Kayıp

2014 Bana Artık Hicran De

2015 Mutlu Ol Yeter

2016 Kış Güneşi

2017 İstanbullu Gelin

SİNEMA FİLMLERİ

2002 Ayna

2013 Tamam mıyız?

2016 Kardeşim Benim

MURAT BOZ KİMDİR?

Murat Boz 7 Mart 1980’de Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde doğdu. Boz,Ayşe Nedret ve Cafer Boz çiftinin Ali adındaki ilk çocuğundan sonra ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tamamladıktan sonra İstanbul’a yerleşti. Boz, 1995 yılında girdiği yetenek sınavlarını kazanarak İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne başladı ve burada 4 yıl yatılı okudu. 1999 senesinde Bilgi Üniversitesi Caz Vokal Bölümü’nü burslu olarak kazandı ve 2003 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü’nde eğitimine devam etti.

Boz, 2000’li yılların başında vokalistlikten para kazanmaya başladı ve ilk olarak Emel Müftüoğlu’nun vokalisti olarak çalıştı. Daha sonra Burcu Güneş, Demet Sağıroğlu, Grup Hepsi, Hande Yener, Nazan Öncel, Nil Karaibrahimgil, Nilüfer ve Tarkan dahil olmak üzere birçok şarkıcıya konserleri ile stüdyo albümü kayıtlarında vokalist olarak eşlik etti. Bu şarkıcılardan en fazla Tarkan ile çalıştı; Tarkan’ın altı yıl vokalistliğini yaptı. 2004 yılında, Nil Karaibrahimgil’in Nil FM (2004) albümünde yer alan “Bronzlaşmak” şarkısının klibinde rol aldı. Bir sonraki yıl Grup Hepsi’nin Bir (2005) albümündeki “Yalan” şarkısında gruba eşlik etti.

Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı “Aşkı Bulamam Ben” single’ı ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum’u satışa sundu ve farklı müzik ödülleri kazandı. Ardından 2007 yılının başında ilk stüdyo albümü Maximum’u yayınladı. Aynı yıl Kral TV Video Müzik Ödülleri’nden, Altın Kelebek Ödülleri’nden ve İstanbul FM Altın Ödülleri’nden “En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı” dalında ödüller aldı. 2008 yılında ilk EP çalışması olan “Uçurum”‘u yayınladı.

Bir yıl sonra ikinci stüdyo albümü olan Şans’ı yayınladı. Albümdeki “Para Yok”, “Özledim”, “Her Şeyi Yak”, “Sallana Sallana”, “Gümbür Gümbür” ve “Buralardan Giderim” şarkılarını kliplendirdi, “İki Medeni İnsan” şarkısının klip versiyonunda Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı. Mart 2010’da ikinci single çalışması olan “Hayat Sana Güzel”‘i yayınladı.

Ardından 2007 yılının başında ilk stüdyo albümü Maximum’u yayınladı. Aynı yıl Kral TV Video Müzik Ödülleri’nden, Altın Kelebek Ödülleri’nden ve İstanbul FM Altın Ödülleri’nden “En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı” dalında ödüller aldı. 2008 yılında ilk EP çalışması olan “Uçurum”‘u yayınladı. Bir yıl sonra ikinci stüdyo albümü olan Şans’ı yayınladı. Albümdeki “Para Yok”, “Özledim”, “Her Şeyi Yak”, “Sallana Sallana”, “Gümbür Gümbür” ve “Buralardan Giderim” şarkılarını kliplendirdi, “İki Medeni İnsan” şarkısının klip versiyonunda Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı. Mart 2010’da ikinci single çalışması olan “Hayat Sana Güzel”‘i yayınladı.

Mayıs 2011’de üçüncü stüdyo albümü Aşklarım Büyük Benden’i yayımladı. Albümdeki “Geri Dönüş Olsa” ve “Kalamam Arkadaş” şarkıları Türkiye’de bir numaraya yerleşti. Şarkıcı, 2013 yılında “Vazgeçmem” single’ını tanıttı. Kasım 2014’te, Büşra Pekin ile başrollerini paylaştığı Hadi İnşallah vizyona girdi.

Piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmaların reklam yüzüdür ve bu firmaların reklam filminde rol almıştır. O Ses Türkiye programının 2011-14 yılları arasında yayınlanan ilk üç sezonunun dört jüri üyesinden biridir ve ilk sezonun kazanan jüri üyesidir. Ödülleri arasında üç Altın Kelebek Ödülü ve iki Kral Müzik Ödülü bulunmaktadır.

Albümleri

Maximum (2007)

Şans (2009)

Aşklarım Büyük Benden (2011)

Janti (2016)

Filmleri

Hadi İnşallah (2014)

Kardeşim Benim (2016)

Dönerse Senindir (2016)

Kardeşim Benim 2 (2017)