Aslı Enver sevgilisi Kerem Tunçeri ile buluşmak için Koru'da ev tuttu

Oyuncu Aslı Enver ile basketbolcu Kerem Tunçeri’nin ilişkisi yılan hikayesine döndü. Aylardır “birlikteler mi” sorusunun cevabı tartışılıp duruyor. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Aslı Enver ve Kerem Tunçeri birlikte, hem de haziran ayından beri!

Mayıs ayında çıkan çapkınlık haberleri yüzünden yollarını ayıran ikili, Kerem Tunçeri’nin ısrarlı bir şekilde aşkının peşinden koşmasıyla haziran ayında yeniden başlamış. Ancak çapkınlık iddiaları yüzünden yıpranan Enver, yer aldığı dizinin de olumsuz etkilenmemesi için ilişkiyi gizli tutmaya karar vermiş.

Güzel oyuncu, sevgilisiyle daha rahat bir şekilde görüşebilmek için Caddebostan’daki Sabiha Hanım Korusu’ndan 16 bin TL’ye ev tutmuş. Daire, korunun içinde yer aldığından çift ilişkilerini rahat bir şekilde gözlerden uzak sürdürmeye devam ediyormuş.