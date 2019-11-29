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  3. Aslı Enver, Özcan Deniz iddialarına ateş püskürdü! 'Ne münasebet!'

Aslı Enver, Özcan Deniz iddialarına ateş püskürdü! 'Ne münasebet!'

Aslı Enver, Özcan Deniz iddialarına ateş püskürdü! 'Ne münasebet!'

Bugün haberlerde Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın evliliğinin bitiş sebebi olarak Aslı Enver gösterilmiş, Deniz'in Enver'e hayranlık duyduğu belirtilmişti. Güzel oyuncudan iddialara sert bir yanıt geldi.

Bugün 2. Sayfa programında Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın evliliğinin bitişiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Deniz, Enver'e büyük bir hayranlık duyuyor. Sürekli Enver'in giydiği kıyafetleri, yaptığı saç stillerini eşinin yapmasını isteyen Deniz, Feyza Aktan'ın sabrını taşırıyor. Evlilik terapistine de giden çift sorunları aşamayınca çiftin yollarını ayırdığı belirtiliyor.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Bu iddiaların magazin gündemine damga vurmasının ardından Aslı Enver'den bir açıklama geldi. Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Enver, şunları dile getirdi: "Sabahtan beri izlediğim haberlere çok kırgın ve sinirliyim. Üç yıl mesai yaptığım benim açımdan sadece çalışma arkadaşım olan Özcan Deniz’in evliliğini bitirmekle suçlanıyorum. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı ve olmayacak. Yazık… Çok ayıp… Ne münasebet!!!"


Aslı Enver ateş püskürdü! 'Ne münasebet!'
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