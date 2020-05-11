Aslı Enver Kerem Tunçeri'nin çiçeğini geri gönderdi!

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile oyuncu Aslı Enver'in birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Çift, ortak arkadaşlarının organize ettiği bir ev partisinde tanışmış, arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Ancak Kerem Tunçeri'nin 3 kadınla mesajları ifşa olunca ilişkileri kısa sürede bitmişti. Aslı Enver, eski basketbolcuyu telefonundan bile engelledi.

Dün 36 yaşına giren Aslı Enver'in kalbini yeniden kazanmak isteyen Tunçeri, çiçek gönderdi.

ASLI ENVER İADE ETTİ

Milliyet'te yer alan habere göre; güzel oyuncu, adeta "Aşka geçit yok" dercesine eski basketbolcunun yaptığı jesti reddedip kendisine gönderdiği çiçekleri kabul etmedi. Böylece Tunçeri'nin de tüm barışma umutları tükendi.

İFŞA ÜSTÜNE İFŞA

Ecem, Beren Güney ve ardından Elif Şen isimli kadınlar, Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşalamıştı.