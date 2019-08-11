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  3. Aslı Enver ile Murat Boz tatil için Bora Bora'ya gitti

Aslı Enver ile Murat Boz tatil için Bora Bora'ya gitti

Aslı Enver ile Murat Boz tatil için Bora Bora'ya gitti

Oyuncu Aslı Enver ile şarkıcı sevgilisi Murat Boz, tatil rotasını belirledi. Ünlü çift, romantik bir tatil için Bora Bora'ya gitti.

Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan Aslı Enver ile Murat Boz, geçtiğimiz kasım ayında ilişkilerine üçüncü kez şans tanımıştı. Bir süredir evlenecekleri magazin kulislerinde konuşulan çift, Kurban Bayramı için romantik bir tatil planladı.

BORA BORA'YA GİTTİLER

Ünlü çiftin bayramı Fransız Polinezyası’nın genellikle balayı için tercih edilen efsanevi adası Bora Bora’da geçireceği öğrenildi. Öte yandan Boz, tatil dönüşü albüm çalışmalarına hız verecek.

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