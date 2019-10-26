Aslı Enver ile Murat Boz çiftinden üzücü haber!

Murat Boz ve Aslı Enver hakkında hayranlarını üzecek bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin arasında soğuk rüzgarlar estiği ve ikilinin bir haftadır konuşmadığı öne sürüldü. Hatta Aslı Enver’in kendi evinde kaldığı belirtildi. Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; sosyal medyadan da birbirlerini beğenmeyen çift ayrılığın eşiğinde.

ÜÇÜNCÜ KEZ ŞANS VERMİŞLERDİ

Öte yandan Aslı Enver, yaklaşık 4 sene önce Murat Boz ile aşk yaşamaya başlamıştı. Daha önce iki kez ayrılan çift, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine üçüncü kez şans vermişti.