Aslı Enver ile ilgili şok iddia! Özcan Deniz-Feyza Aktan evliliğini Aslı Enver mi bitirdi?

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma sebebinin Meryem Uzerli olduğu iddia edilmişti. Ancak işin aslı bambaşka çıktı.

AYRILIK SEBEBİ ASLI ENVER Mİ?

2. Sayfa'nın haberine göre Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın ayrılığı Meryem Uzerli yüzünden değil, Aslı Enver için bitti. İddiaya göre Deniz, Enver'e büyük bir hayranlık duyuyor. Sürekli Enver'in giydiği kıyafetleri, yaptığı saç stillerini eşinin yapmasını isteyen Deniz, Feyza Aktan'ın sabrını taşırıyor. Evlilik terapistine de giden çift sorunları aşamayınca çiftin yollarını ayırdığı belirtiliyor.

Öte yandan Aslı Enver ile Murat Boz ayrıldığında ilk mesaj atan kişi Özcan Deniz olmuş ve eski rol arkadaşına "her zaman yanındayım" demişti. Feyza Aktan'ın nikahta, Aslı Enver'in dizide giydiği kıyafetin aynısını giymesi günlerce konuşulmuştu...