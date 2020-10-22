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  • Aslı Enver iddiaları tiye aldı: Bir ara da Amsterdam'a göndermişlerdi beni
22 Ekim 2020 Perşembe 10:20 | Son Güncelleme:

Aslı Enver iddiaları tiye aldı: Bir ara da Amsterdam'a göndermişlerdi beni

Aslı Enver iddiaları tiye aldı: Bir ara da Amsterdam'a göndermişlerdi beni

Oyuncu Aslı Enver, önceki gün Caddebostan'da objektiflere takıldı. Enver, Kerem Tunçeri'yle yeniden görüşmeye başladığı iddiasına yanıt verdi.

Önceki gün Caddebostan’da kendisini dizi setine götürecek aracı beklerken görüntülenen Aslı Enver’e Kerem Tunçeri’yle yeniden görüşmeye başladığı iddiası soruldu. 

Ünlü oyuncu, “Yok öyle bir şey. Bir ara da Amsterdam’a göndermişlerdi beni” diyerek güldü. Enver’in adı daha önce Uraz Kaygılaroğlu’yla aşk dedikodularına karışmış, ikilinin Amsterdam’da tatil yaptığı yazılmıştı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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