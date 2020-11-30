Aslı Enver defterini kapatan Kerem Tunçeri aradığı aşkı Gökçe Bahadır'da buldu
Kısa süre önce Aslı Enver ile ilişki yaşayacakken mesajları ifşa olunca ilişki defteri kapanan Kerem Tunçeri, aradığı aşkı bir başka oyuncuda buldu. Eski basketbolcunun, ümidini kestiği Aslı Enver'in, yakın arkadaşı Gökçe Bahadır'ın kalbine girmeyi başardığı öne sürüldü.
Eski Milli Basketbolcu Kerem Tunçeri, bu kez aşk sayısını atmayı başardı... İddialara göre Tunçeri ile oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz aylarda birbirlerini yakından tanımaya başladı. Ancak Tunçeri'nin bazı kadınlara attığı mesajlar ifşa olunca, Enver ilişki kapısını kapattı. Hüsrana uğrayan Kerem Tunçeri ise şimdilerde gönlünü Aslı Enver'in de yakın arkadaşı olan Gökçe Bahadır'a kaptırdı.
EV EŞYASI BAKTILAR
Bu iddiayı ise 'gossipasta' isimli Instagram hesabı ortaya attı. Buna göre; oyuncu sevdasından vazgeçmeyen Tunçeri ile Bahadır yeni bir aşka yelken açtı. Hatta ikilinin geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezine gittikleri ve ev eşyaları baktıkları ortaya çıktı.
Güzel oyuncu, 2018 yazından beri gözlerden uzak aşk yaşadığı Yunan sevgilisi Yiannis Magkos'la Ocak ayında dostça ayrılmıştı. Bahadır, birkaç yıl önce basketbol konulu bir dizide oynamıştı. Tunçeri de bu dizinin çekimlerine katılmıştı. İkili, bu şekilde tanışmıştı.