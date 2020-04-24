Aslı Enver bundan sonra kime güvenir?

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

ASLI’YI KEREM’İ BİLMEM DE...

Evet bilmem ama Aslı Enver’in başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir.

Genç kızımız da öyle bir şans var ki, her bir ilişkisinde bir aldatılma, çapkınlık olayı yaşadı.

Murat Boz’u kaç kere affetti, ayrıldı, barıştılar hatırlamıyorum ama ilişkinin sonu hüsran oldu.

Tam bir sessizlik evresindeydi ki;

İlk aşk haberini Murat Boz’dan beklerken Aslı’dan geldi.

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile beraberlik yaşamaya başladı.

Aşk haberi ortaya çıkınca Tunçeri’nin mesajlarını, sosyal medya fenomenleri ifşa etti.

Akabinde Aslı’nın bir aylık ilişkisini sonlandırdığını öğrendik.

Aslı bundan sonra kime güvenir bilemiyorum.

Konu gündem olmak ise haftanın en çok konuşulan olayı Aslı ile Kerem aşkı oldu.

Yani en azından konuşuldu.

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