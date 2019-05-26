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  3. Aslı Enver Adriana Lima diyetiyle zayıflıyor

Aslı Enver Adriana Lima diyetiyle zayıflıyor

Aslı Enver Adriana Lima diyetiyle zayıflıyor

'İstanbullu Gelin' dizisi final yapacak olan Aslı Enver, yaza fit girmek için kolları sıvadı.

Güzel oyuncu, Adriana Lima, Kim Kardashian, Monica Bellucci ve Jessica Alba’nın uyguladığı ketojenik diyete başladı. Bu beslenme şekline göre karbonhidrat alımını azaltıp yağ yakımını arttırmaya çalışan Enver, programını aksatmamak için de kendisine özel bir menü hazırlattı. Güzel oyuncu, aylık 3 bin TL karşılığında bir firmayla anlaşarak kendisine diyet yemekleri yaptırıyor.

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