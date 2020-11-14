Aslı Bekiroğlu'nun yeni imajı şaşkına çevirdi

Aslı Bekiroğlu, neredeyse 1 yıldır herhangi bir başka dizi projesinde gözükmedi. Oyuncu yeni sezon için herhangi bir anlaşma yapmadığı için de tatil dönemini uzatmış ve bir hayli de dinlenmiş oldu.

Afife ve Bahar’da Aşk isimli iki film projesi bulunan Aslı Bekiroğlu, sosyal medyada ise yeni imajı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Oyuncu kıvırcık olan saçlarını hem düz yaptırdı hem de rengini değiştirdi. Çok farklı bir imaja bürünen Aslı Bekiroğlu, bu halini de sosyal medya hesabından yayınladı.

Takipçileri, “Bu kim?” diye ilk tepkide bulunurken, birçok hayranı dönüp dönüp fotoğraflara yeniden baktıklarını ve bu değişime inanamadıklarını belirten yorumlar yaptılar.

Bekiroğlu’nun bu değişimi çok iyi bulundu. Yeni imajını beğenen takipçiler, “Gözlerimi alamıyorum bu güzellikten” diye yorum yazdı.

İŞTE ASLI BEKİROĞLU’NUN YENİ İMAJI...