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  3. Aslı Bekiroğlu ilk kez konuştu: Zor bir dönem geçirdim!

Aslı Bekiroğlu ilk kez konuştu: Zor bir dönem geçirdim!

Aslı Bekiroğlu ilk kez konuştu: Zor bir dönem geçirdim!

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki gün yüzü olduğu cilt bakım markasının lansmanına katıldı. Bekiroğlu, sosyal medyada kendisine ait olduğu iddia edilen fotoğraflarla ilgili ilk kez konuştu.

Bekiroğlu, "Zor bir dönem geçirdim ama bu dönemden sonra artık hayata farklı bir yerden bakıyorum. Çünkü çok destek aldım. Tanımadığım onlarca kadından, erkekten, meslektaşlarımdan, basın mensuplarından, köşe yazarlarından çok büyük destek aldım. Bu bana gerçekten çok iyi geldi. Bu dünyadaki iyiliğe yeniden inanmamı sağladı."

"Sosyal medyada insanlar sizleri tanımadan eleştiriyorlar, aşağılıyorlar, yargılıyorlar ama bu insanların dışında bir de bunun bir suç olduğunu görüp bana destek olan, kişiye ne kadar zarar verebileceğini bilen insanlar da var. Destek olan herkese çok teşekkür ederim."

"Gerçekten herkesin bir noktada iyi kalpliliğe ve nezakete ihtiyacı olabilir. Bundan sonra bunun kimsenin başına gelmemesi için ne yapabiliriz, birbirimize nasıl destek oluruz, nasıl beraber oluruz bunları konuşmamız lazım. Ben burada başkalarının başına gelmesin diye umut olarak duruyorum."


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