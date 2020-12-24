Aşktan yana yüzü gülmeyen Merve Boluğur YouTube kanalı kurup ilişki uzmanı oldu, sosyal medyanın diline düştü

Acemi Cadı dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün YouTube kanalında ilk videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. Kadın-erkek ilişkileri için tavsiyelerde bulunan Merve Boluğur hakkında 'Aşk doktoru oldu' yorumları yapıldı.



Birçok ünlü isim gibi Youtube kanalı açan Merve Boluğur yayınladığı ilk teaser'ın ardından ilk videosunu da takipçileri ile paylaştı. Aşk hayatı inişli çıkışlı olan Merve Boluğur, YouTube kanalında kadın erkek ilişkileri hakkında tavsiyelerde bulundu.

'Merve ile Birlikte Olmak' adlı bir yayınlayan Boluğur, erkekten neler beklediğini, ilişki de kadınların neler yapması gerektiğini ve karşı cinste aradığı özellikleri anlattı. Merve Boluğur'un videosu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Merve Boluğur'un videodaki tavırları ise sosyal medyada gündem oldu.