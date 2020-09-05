05 Eylül 2020 Cumartesi 12:24 | Son Güncelleme:
Aşklarını sosyal medyada ilan eden Melisa Şenolsun-Umut Evirgen çiftinin anlamsız kaçışı!
Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün'le yıllar süren ilişkisi bittikten kısa bir süre sonra oyuncu Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini sosyal medyada ilan eden çift, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.
Sosyal medyada birlikte fotoğraflarını paylaşan sevgililer, bu kez basından köşe bucak kaçtı. Umut Evirgen, sevgilisi Melisa Şenolsun ile birlikte Nişantaşı City's valeye teslim ettiği araçlarını dört saat sonra aldı. Evirgen, koşarak aracına binip kendisini 200 metre ileride bekleyen sevgilisiyle buluştu.
ANLAMSIZ KAÇIŞLARI ŞAŞIRTTI
Basına yakalanmamak için böyle bir kaçış yolunu deneyen Melisa Şenolsun, sevgilisi Umut Evirgen'in aracına binerken objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı. (Günaydın)