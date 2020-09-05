Aşklarını sosyal medyada ilan eden Melisa Şenolsun-Umut Evirgen çiftinin anlamsız kaçışı!

Sosyal medyada birlikte fotoğraflarını paylaşan sevgililer, bu kez basından köşe bucak kaçtı. Umut Evirgen, sevgilisi Melisa Şenolsun ile birlikte Nişantaşı City's valeye teslim ettiği araçlarını dört saat sonra aldı. Evirgen, koşarak aracına binip kendisini 200 metre ileride bekleyen sevgilisiyle buluştu.

ANLAMSIZ KAÇIŞLARI ŞAŞIRTTI

Basına yakalanmamak için böyle bir kaçış yolunu deneyen Melisa Şenolsun, sevgilisi Umut Evirgen'in aracına binerken objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı. (Günaydın)