Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4343
  • 8,8127
  • 462.322
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Aşklarını sosyal medyada ilan eden Melisa Şenolsun-Umut Evirgen çiftinin anlamsız kaçışı!
05 Eylül 2020 Cumartesi 12:24 | Son Güncelleme:

Aşklarını sosyal medyada ilan eden Melisa Şenolsun-Umut Evirgen çiftinin anlamsız kaçışı!

Aşklarını sosyal medyada ilan eden Melisa Şenolsun-Umut Evirgen çiftinin anlamsız kaçışı!

Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün'le yıllar süren ilişkisi bittikten kısa bir süre sonra oyuncu Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini sosyal medyada ilan eden çift, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

Sosyal medyada birlikte fotoğraflarını paylaşan sevgililer, bu kez basından köşe bucak kaçtı. Umut Evirgen, sevgilisi Melisa Şenolsun ile birlikte Nişantaşı City's valeye teslim ettiği araçlarını dört saat sonra aldı.  Evirgen, koşarak aracına binip kendisini 200 metre ileride bekleyen sevgilisiyle buluştu.

ANLAMSIZ KAÇIŞLARI ŞAŞIRTTI

Basına yakalanmamak için böyle bir kaçış yolunu deneyen Melisa Şenolsun, sevgilisi Umut Evirgen'in aracına binerken objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı. (Günaydın)

İçişleri: 38 terörist etkisiz hale getirildi
Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiası... 'Bu, Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi'
ABD gündeminde neler var?
Beşiktaş golcüsüyle söz kesti
Bulduğu 13 bin lirayı polise teslim etti... Suriyeli Mustafa'dan örnek davranış!
'Seni kızlarıma masallar anlatırken seyredebildiğim her an için şükrediyorum...'

'Seni kızlarıma masallar anlatırken seyredebildiğim her an için şükrediyorum...'

5 Eylül 2020 burç yorumları nasıl?

5 Eylül 2020 burç yorumları nasıl?

Adana merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı

Adana merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı

'Çocuk uzaktan bir şey öğrenemiyor' diyenler için başar&#x

'Çocuk uzaktan bir şey öğrenemiyor' diyenler için başarının 8 sırrı